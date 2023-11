Rabiot e il Milan, il retroscena svelato: “Galliani lo voleva”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, è diventato famoso per le sue manovre sul calciomercato. L'ex rossonero, spesso, riusciva a chiudere dei colpi sul finire della sessione, portando al Milan dei giocatori funzionali. Anche nel mercato dei parametri zero, Galliani ha cercato giocatori che potessero fare bene in rossonero. La madre e agente del centrocampista francese della Juventus, Adrien Rabiot, ha rivelato un retroscena di mercato a SportWeek.