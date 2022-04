Rabiot: “Sconfitta con l’Inter? Anche il Milan avrebbe avuto più pressione”

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha manifestato i suoi rimpianti per la sconfitta contro l'Inter di qualche settimana fa

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha manifestato i suoi rimpianti per la sconfitta contro l'Inter di qualche settimana fa. In caso di vittoria, infatti, i bianconeri avrebbero ancora potuto dire la loro in ottica scudetto. Il francese sottolinea che anche il Milan ne avrebbe risentito, perché non è mai facile sentire la pressione della Juve. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'DAZN'.