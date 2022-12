Rabiot: “Mbappe cambia voce quando viene intervistato, è fastidioso”

Intervenuto ai microfoni di 'Carré', Adrien Rabiot ha parlato di Kylian Mbappe. In particolar modo, il centrocampista francese le ha mandate a dire al suo compagno di nazionale per la voce fastidiosa che emette durante le interviste. Queste le sue parole: "Mi dà molta noia quando Mbappe cambia voce durante le interviste. Quando siamo insieme, parla normalmente. E quando lo rivediamo in un'intervista, non so perché, ma cambia la sua voce. Cambia totalmente. È fastidioso e stressante. Penso che se ne siano accorti tutti". Ibrahimovic, tre anni fa il suo ritorno al Milan: dalle stalle alle stelle.