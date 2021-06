Rabiot: “Ho detto a Maignan che il Milan è rinato nelle ultime stagioni”

Le ultime notizie sul Milan. Nonostante sia un giocatore della Juventus, Adrien Rabiot ha parlato bene del Milan al suo amico Maignan

Adrien Rabiot, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del trasferimento al Milan del suo amico e compagno di Nazionale Mike Maignan. Queste le parole del centrocampista della Juventus. "Non ho avuto nessun ruolo nell'arrivo di Maignan in Italia. C'erano tante voci, semplicemente gli ho detto che sarebbe stato buono per lui, soprattutto in una squadra come il Milan che è rinato nelle ultime stagioni. Maignan è un grande lavoratore, molto ambizioso e ha sempre tanta voglia di migliorare. Farà benissimo in Italia". Il calciomercato del Milan entra nel vivo: ecco la strategia di Elliott e Maldini