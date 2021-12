PSG, Rothen: “Donnarumma preso da Leonardo per far dispetto a Navas”

Jérôme Rothen, ex calciatore del PSG, ha rivelato un retroscena sull'arrivo di Gianluigi Donnarumma a Parigi. A che serviva con Keylor Navas?

Daniele Triolo

Jérôme Rothen, ex calciatore del PSG, ha parlato ai microfoni di 'RMC Sport' della situazione portieri in casa parigina. In modo particolare, raccontando un'indiscrezione che riguarda il direttore sportivo Leonardo e, naturalmente, Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas, in competizione per un posto in squadra da titolare. Secondo Rothen, l'arrivo di Donnarumma a Parigi è dovuto a trascorsi non idilliaci tra Leonardo e Navas.

Per Rothen, due anni fa Leonardo aveva avuto dei problemi con lo spogliatoio al PSG. E quindi aveva avuto un confronto con la squadra. In tale occasione il dirigente aveva ricevuto risposte da alcuni leader che non erano piaciute ... "Due anni fa Leonardo si è trovato di fronte ai giocatori, ed è raro che un intero spogliatoio si trovi di fronte ad un direttore sportivo, e gli hanno detto: ‘non vai nella nostra direzione …'", ha spiegato Rothen

"Ci sono giocatori che hanno parlato e che sono stati duri con lui. Faccio riferimento a Keylor Navas, Edinson Cavani ma anche altri". Rothen ha poi aggiunto: "Mauricio Pochettino non ha chiesto Donnarumma ma Leonardo gliel’ha messo tra le mani. Questo per far vedere a Navas che avrebbe giocato di meno ...". Ecco come e dove vedere Milan-Salernitana in tv o in diretta streaming >>>