PSG, Pochettino: “Immaginavamo di esserci noi in finale di Champions”

Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint Germain, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della finale di Champions di stasera

Intervistato da Cadena Cope, l'allenatore del PSG, Mauricio Pochettino, ha parlato della finale di Champions League di questa sera che vedrà sfidarsi Liverpool e Real Madrid. Queste le sue dichiarazioni: "Ho un'ottima relazione con la gente di Liverpool e con mister Klopp, ma non posso nascondervi che da giocatore ho sempre avuto un debole per il Real. La cosa importante sarà assistere a uno spettacolo divertente, e che vinca il migliore! In una finale possono succedere tante cose, personalmente mi dispiace perché immaginavamo di esserci noi".