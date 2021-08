PSG, Donnarumma: “Navas grande portiere, ma sono qui per giocare”

Gianluigi Donnarumma, nuovo portiere del Paris Saint Germain, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni: ecco le sue parole

Sul PSG: "Il Psg mi ha cercato e mi ha voluto. E io ho voluto il Psg, la concorrenza non mi fa paura, Navas è un grande portiere, ma sono qui per giocare, la concorrenza fa bene a tutti e due, e anche a me, fa crescere tanto. Sono venuto qui per giocare e quindi darò tutto me stesso per essere titolare, però è giusto che ci sia concorrenza perché fa crescere tanto. Sono pronto, prontissimo per giocare. La concorrenza con Navas non crea problemi in spogliatoio, e c'è sempre in grandi squadre. Keylor è una bravissima persona, ci siamo salutati, siamo amici quindi non c'è nessun problema. Voglio diventare il numero uno al mondo, e con lavoro e determinazione spero di riuscirci".