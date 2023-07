Intervistato dai microfoni di COPE, nota emittente radiofonica spagnola, il presidente dell' Atletico Madrid , Enrique Cerezo , ha parlato del futuro di Alvaro Morata . L'attaccante, infatti, nelle ultime settimane è stato al centro di diversi rumors di mercato legati al Milan . Cerezo , però, ha spiegato che l'ex Juventus potrebbe non far ritorno in Italia . Ecco le sue parole.

"Non abbiamo notizie sulla situazione futura di Morata, ma mi sorprende. Non credo che andrà in Italia". Milan su Singo: la contropartita per il Torino >>>