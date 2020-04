Pres. Piemonte: “Juventus-Milan? Ecco perchè l’ho bloccata”

ULTIME NEWS – Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha parlato ovviamente della situazione legata al Coronavirus.

Cirio ha dichiarato: “In tutto il Piemonte c’erano due laboratori in grado di processare i tamponi, in Veneto 14, se non sbaglio. Adesso siamo arrivati a 21 laboratori, più due mobili, ed entro maggio ne attiveremo altri tre. Significa passare da duecento tamponi giornalieri a 6.000”.

Cirio aggiunge ancora: “Il mio Piemonte conferma la linea del rigore che ho tenuto in queste settimane. Il 4 maggio ripartono le attività produttive come da protocolli nazionali. Troppo duro? Ricordo che a inizio marzo, io e il prefetto bloccammo, Juventus-Milan di Coppa Italia. Il Governo aveva dato l’autorizzazione per far disputare la partita. Si immagina cosa sarebbe successo?”.

