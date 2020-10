Prandelli: “Pioli professionista serio. Lotta Scudetto? Occhio al Milan”

Intervista di Prandelli a ‘TMW’ su Milan e Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cesare Prandelli, ex allenatore di molte squadre in Serie A, quali Parma, Fiorentina e Genoa, ha parlato del momento del Milan e del suo tecnico Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni di Prandelli ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘.

Prandelli sul derby Inter-Milan

“Il derby di Milano ha detto che il Milan è in un momento di grande convinzione. Zlatan Ibrahimović e Romelu Lukaku sono due riferimenti straordinari ma il primo è riuscito sia a far giocare che a realizzare. Il Milan è in un momento di sicurezza”.

Prandelli su Pioli, allenatore del Milan

“Nel calcio ci sono tante chiacchiere. Stefano è un professionista serio, capace, che si adatta alle situazioni e riesce a valorizzare i giocatori che ha a disposizione”.

Prandelli su Rafael Leão, schierato a sinistra in Inter-Milan

“Il ruolo è quello: un esterno che non vada troppo in mezzo. All’occorrenza può fare la punta centrale gli ultimi venti minuti, si è convinto”.

Prandelli sulla lotta per il titolo

"Juventus, Inter, Napoli, Atalanta e occhio al Milan. La Juve è un cantiere, lo ha detto anche Andrea Pirlo che ha delle idee ma a metterle in pratica ci vuole del tempo, applicazione, costanza. E la capacità dei giocatori di assimilare le idee".