Prandelli: “Il Milan si sta muovendo con le idee chiare sul mercato”

Cesare Prandelli , ex CT dell' Italia , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare sul calciomercato estivo che sta conducendo il Milan . Di seguito le sue parole a riguardo alla 'Rosea'.

Le parole di Cesare Prandelli sul mercato del Milan

"Non mi piace commentare il mercato, non l'ho mai fatto. Però… il Milan si sta muovendo con le idee chiare. Ha cambiato molto, ma nei tempi giusti per consentire a Pioli di lavorare al meglio. Chukwueze, Loftus-Cheek e Pulisic sono tutti potenzialmente forti".