Prandelli: “Napoli fortissimo: può dire la sua in questa Champions”

Cesare Prandelli, ex Commissario Tecnico dell'Italia, ha parlato del rendimento delle italiane in Champions a 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Cesare Prandelli, ex calciatore ed allenatore, in Serie A, di tante squadre oltre che ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato delle prospettive delle squadre italiane in Champions League in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan, Napoli e Inter: l'opinione di Prandelli sulla 'rosea' — «Non sono così sicuro che il Mondiale a metà campionato abbia alterato gli equilibri. Certo questa è una stagione anomala e paradossalmente potrebbe anche aiutare qualcuno, ma non mi sbilancerei. Per me è tutto come prima». Prandelli, ad ogni modo, non ha dubbi su chi, tra Napoli, Milan e Inter può andare più avanti nel torneo. «Il Napoli. È fortissimo, stravince sempre, può dire la sua in questa Champions».

«Da novembre ad oggi, insomma, per lui è cambiato pochissimo. Quasi niente. «Se guardiamo sia la classifica oggi sia le prestazioni, il dato che emerge è che le gerarchie sono rimaste praticamente le stesse. In campionato ma, tutto sommato, anche in Europa. E non soltanto per le italiane».

«Piuttosto: potrebbe esserci qualche effetto sulle imminenti qualificazioni europee delle Nazionali, le squadre che hanno giocato tante partite di recente potrebbero trarre vantaggio da questa situazione». Discorso diverso per i club: «Più difficile vedere effetti positivi o negativi per le squadre, a me sembra ci sia continuità», ha concluso Prandelli. Milan-Salernitana, le probabili scelte di Pioli: no turnover?

