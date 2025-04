Pozzecco: “Com’è possibile che Maldini non sia al Milan? Mi manda in follia”

Su Paolo Maldini e il Milan: "In pochi lo dicono, ma come è possibile che Maldini non sia all'interno del Milan? Non solo dopo quello che ha fatto da calciatore, ma anche dopo quello che ha fatto da dirigente del Milan fino a poco tempo fa. Questa è una cosa che mi manda in follia. Conosco Paolo e se tu vai a vedere c'è adesso questa grandissima moda di fare domande a calciatori o ex calciatori che chiedono 'chi è più forte tra Ferdinand e Stam?' e alla fine uno butto giù dalla torre uno dei due. Alla fine vince sempre Maldini, è incredibile. Ma chiunque, che sia un calciatore spagnolo, inglese o cecoslovacco. Come giocatore è assolutamente indiscutibile. Come persona è altrettanto indiscutibile. Quello che fa un calciatore in campo deriva dal talento ma anche dalla tipologia di persona che sei. Tutti i suoi compagni di squadra lo hanno sempre adorato, in Nazionale la stessa cosa. Come dirigente ha vinto uno scudetto, insieme a Pioli che era, secondo me, un altro elemento estremamente importante. Ecco, mi sembra una roba abbastanza strana. Da non competente di calcio, ma poi fino a un certo punto. Parliamo sempre di sport quindi le dinamiche sono sempre le stesse".