Porto-Milan, De Grandis: “Krunic ha più capacità di Daniel Maldini”

Stefano De Grandis ha parlato della differenza tra Rade Krunic e Daniel Maldini come trequartista rossonero in Porto-Milan . Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Krunic ha più esperienza di Maldini che ha fatto bene la prima gara e un po' meno la seconda. Krunic ha più capacità in copertura e questo sarà importante per il Milan che dovrà vincere ma anche stare attento ai pericoli del Porto". Ecco dove vedere Porto-Milan in tv e in streaming