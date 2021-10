Porto, Conceicao: ‘Non era facile vincere dopo una bella gara in Champions’

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo aver ottenuto una vittoria in campionato contro il Tondela

Al termine della vittoria per 3-1 contro il Toleda, Sergio Conceicao ha rilasciato delle dichiarazioni davanti ai microfoni portoghesi. Queste le parole dell'allenatore del Porto. "Non era facile, dopo una bella prestazione in Champions, venire qui a Tondela ad affrontare una squadra ben organizzata e che arrivava da tre vittorie. Andare in svantaggio non è mai piacevole, ma non credo ci abbia condizionato. Abbiamo creato i presupposti per segnare e ci siamo riusciti".