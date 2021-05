Porrini: “Atalanta al 150% contro il Milan, il secondo posto sarebbe storico”

Sergio Porrini, ex calciatore della Juventus, ha parlato di Atalanta-Milan. I bergamaschi giocheranno al massimo? Queste le dichiarazioni

Sbagliato immaginarsi un'Atalanta al 150% contro il Milan? "No, sono convinto che giocando a Bergamo, anche se senza pubblico, scenderanno in campo come se fosse una finale: il 2° posto entrerebbe nella storia. Per un club come l'Atalanta, che si è creata un percorso continuo di crescita, sarebbe l'apice del quinquennio. Vorranno dimostrare che meritano di essere secondi, per loro è come se fosse uno scontro diretto, se perdono è il Milan che arriva secondo".