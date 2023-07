Ponciroli: “Milan? Quando Pioli avrà la squadra al completo potrà stupire”

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Ma la sensazione principale è che vedendo questo Milan è come se Tonali non ci fosse mai stato, sembra che la sua cessione sia stata assorbita. Il mercato del Milan sembra essere funzionale alle idee di Pioli, potremmo vedere una bella squadra". LEGGI ANCHE: Milan, come si stanno integrando i nuovi acquisti? >>>