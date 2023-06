Ponciroli: “L’addio di Maldini è follia e mancanza di rispetto per il Milan”

Le parole di Fabrizio Ponciroli su Paolo Maldini

"Per me è una follia e una mancanza di rispetto verso la storia del Milan. Verso un calcio fatto di passione e di ricordi. In NBA ad esempio non si perde mai occasione di rendere omaggio a grandi ex. Maldini ha fatto errori gravi e sbagliato molti acquisti, questo va sottolineato, però se Leao è rimasto, se Theo è uno dei terzini più forti in Europa, se Maignan è il miglior portiere d'Italia i meriti sono anche di Maldini".