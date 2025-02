Ponciroli: “Gli arbitri? Sta diventando difficile giocare a calcio perché…”

Intervistato da Tmw Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato degli arbitri dopo le recenti polemiche tra Serie A e Champions League: "Io solitamente non me la prendo con nessuno, perché il ruolo dell’arbitro è il peggiore in assoluto. Detto questo ho visto delle cose pesanti da digerire. Tra tutte il rigore dato all’Atalanta è una delle cose più assurde che abbia visto in quarant’anni di calcio. Tanti hanno preso ad esempio quando nel mondiale del 2002 siamo stati buttati fuori da un arbitro che non nomino; Meler però ha fatto quasi peggio. Stesso discorso vale per la Roma e per la Juventus. Penso che si stia cercando di controllare il calcio a livello tecnologico e questo non va bene".