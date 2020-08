Pobega: “Sono un giocatore fisico: l’intensità è la mia forza. E al tiro …”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tommaso Pobega, classe 1999, centrocampista tornato quest’anno al Milan dopo aver giocato una bella stagione in Serie B nella fila del Pordenone, si è presentato oggi in esclusiva ai microfoni di ‘Milan TV‘.

“Sono un giocatore abbastanza fisico che fa dell’intensità la sua forza e cerco sempre di accompagnare l’azione – ha sottolineato Pobega -. Sono abbastanza a mio agio quando vado al tiro e quando entro in area di rigore: qualche soddisfazione me la sono tolta. Con la Ternana qualche gol me lo sono mangiato, ma l’anno scorso sono stato più cinico e più incisivo”.

"Sicuramente per crescere sono stati importanti i consigli degli allenatori del Settore Giovanile e dei compagni che sono passati in Prima Squadra, anche se poi ognuno deve trovare la sua dimensione e il suo percorso. Il mio è stato a tappe intermedie, mentre altri magari hanno bruciato le tappe e hanno fatto subito il grande passo. Spogliatoio della Prima Squadra? E' stata una grande emozione entrarci per la prima volta", ha concluso Pobega.