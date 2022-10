Pobega: “Il Milan per me è passione. Da bambino amavo Schweinsteiger”

Su come è arrivato, finalmente, ad indossare la maglia rossonera da protagonista: "Uscendo dalla Primavera sicuramente non ero già pronto per fare un salto più alto di quello che ho fatto. Mi è servito fare ogni step per crescere, maturare e migliorare. Sapevo che stagione avevo fatto allo Spezia, sapevo il livello che c’era qua, io volevo avere un’altra prova da me stesso e dire: 'ok, voglio andare a fare un altro anno, rimettermi in gioco e cercare di fare ancora meglio'".