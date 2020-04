Pobega: “Donnarumma un predestinato. Locatelli è il più forte”

NEWS MILAN – Tommaso Pobega, classe 1999, centrocampista del Milan in prestito al Pordenone, è intervenuto a #CasaNeroverde, rubrica ideata dal club friulano. Queste le dichiarazioni di Pobega:

Sulla sua stagione in Serie B: “Il gol più bello, personalmente, è stato quello contro il Frosinone nella gara di ritorno, Gavazzi mi ha servito un bel cross e io di prima l’ho messa dentro, ma quello che preferisco di più, nel complesso dell’azione, è quello siglato all’Empoli: si vede proprio che quello che facciamo in allenamento ha un riscontro sul campo. In quell’occasione sono stato solo il finalizzatore, quello di cui rimane il nome, ma se uno va a rivedersi l’azione sono 5-6 tocchi di prima, veramente bella da rivedere”.

Sul momento che vive attualmente: “E’ il primo anno, da quando ne ho 14, che sono nei pressi di casa, vivo a Trieste e Pordenone è abbastanza vicino. Con questa emergenza sono tornato dai miei genitori, così passo più tempo con loro. E’ un tempo ritrovato, è davvero molto che non trascorrevo tanto tempo così a casa”.

Sulle esperienze nelle giovanili del Milan: “Ho giocato con Gigio Donnarumma, era un predestinato, già a 14 anni si capiva che avrebbe fatto tanti anni di Seria A, che sarebbe divenuto bandiera di qualche squadra importante. Poi ho conosciuto anche Manuel Locatelli, il più forte con cui mi sono allenato”. LEGGI QUI LE RISPOSTE DI RADE KRUNIC VIA SOCIAL AI TIFOSI ROSSONERI >>>