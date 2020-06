PM – Juillard: “Bennacer via dal Milan? Escludo il PSG. Sul Manchester City..”

MILAN NEWS – E’ intervenuto in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it, il giornalista francese di Football365.fr Patrick Juillard. Ecco cosa ci ha detto a proposito del futuro di Ismael Bennacer: “I giornali dicono che il PSG potrebbe essere interessato a Ismaël Bennacer. Leonardo è in cerca di rinforzi a centrocampo, dal momento che Idrissa Gueye e Leandro Paredes (entrambi arrivati ​​nel 2019) non hanno sempre soddisfatto le aspettative. Con le sue abilità, Bennacer potrebbe giocare al fianco di Marco Verratti, ma il PSG ha anche altri obiettivi come Thomas Partey (Atlético Madrid) e Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), che presentano caratteristiche piuttosto diverse. Se il Milan ha messo la clausola, vedo solo il Manchester City come destinazione per Bennacer, il cui profilo tecnico potrebbe soddisfare i requisiti di Guardiola“.

