Platini: “Il calcio ora è in mano ai fondi. Non ci sono più i Berlusconi”

Intervistato da Il Giornale, Michel Platini ha parlato così del calcio moderno, degli arbitri e sul peso di giocatori e allenatori: "Il Paris St. Germain gioca un football interessante perché ha centrocampisti di grande qualità ma la libertà tecnica di Zico e Diego, Di Stefano e Cruyff è stata imprigionata dagli schemi. I grandi vengono spostati sulle fasce, Neymar e Zidane, Raphina e Yamal. Oggi il gioco è in mano a chi ha deciso il Var e le altre cagate, i calciatori e gli allenatori non contano nulla".

Infine, l'ex leggenda della Juventus ha concluso: "Il calcio moderno è in mano ai fondi, alla speculazione, non ci sono più Lagardère, Berlusconi, Agnelli, i soldi c'erano anche prima ma si trattava di uomini che amavano questo sport, lo vivevano anche soffrendo e divertendosi. Oggi è finanza e basta. Gli arbitri? Loro dipendono esclusivamente dalle tecnologie, non fanno più parte del gioco".