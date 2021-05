Pistocchi: “La scena di Paratici è stata vista da tutta l’Italia” | News

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha commentato l'episodio avvenuto in Udinese-Juventus con Paratici protagonista in negativo

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo' dell'episodio avvenuto domenica in Udinese-Juventus e che ha visto protagonista il d.s. bianconero Fabio Paratici. Queste le sue parole. "L'arbitro ha visto Paratici e sa che la scena è stata vista in tutta Italia, come ha fatto a non scrivere niente? Gli arbitri si rendono conto che ci sono telecamere che ti fanno vedere tutti i particolari della partita, comprese queste scene? Paratici non è stato sanzionato perché Chiffi non ha scritto nulla nel referto. Se tutti i dirigenti facessero quello che ha fatto Paratici scoppierebbe il caos. Perché ogni volta che c'è una discussione, qualche dubbio, ci sono sempre i dirigenti della Juventus in prima fila? Per me, sarebbe ora di farla finita e smetterla di chiudere gli occhi. Indagini? La Procura Federale avvia un'indagine se i suoi inviati sul campo o quelli che guardano le partite in TV segnalano l'episodio. È inutile cercare credibilità nel nostro sistema se poi avvengono episodi di questo tipo".