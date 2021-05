Pistocchi: “Gasperini è juventino, farà di tutto per vincere contro il Milan”

Maurizio Pistocchi ha fatto un'analisi sul finale di stagione di Milan, Juventus e Napoli, alle prese con la qualificazione in Champions

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Marte', Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha parlato del rush finale di campionato dove è coinvolto anche il Milan. Queste le sue parole. "Ad una giornata dalla fine, chi rischia di restare fuori dalla Champions League è il Milan. Il Napoli gioca in casa e, anche senza pubblico, è abituato a fare bene sul suo terreno. Il Verona sta abbastanza bene e sicuramente non verrà ad arrendersi, però non farà nemmeno la partita della vita. Diverso per il Milan, che va a Bergamo. L'Atalanta, se dovesse perdere, rischierebbe di andare in quarta fascia in Champions League e, quindi, di incontrare tutte le big. Insomma, è obbligata a fare una grande partita. Gian Piero Gasperini viene dal settore giovanile della Juventus, è sempre stato juventino dentro e farà di tutto per fare un favore alla sua ex società, il club degli Agnelli. Il Milan paga colpe non solo sue, ma c'è da dire che ha concluso male questa stagione, con un girone di ritorno sicuramente non all'altezza di quanto di buono aveva invece fatto vedere nella prima parte del campionato italiano di Serie A".