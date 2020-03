Pistocchi: “Boban non ha gestito bene il Milan. Su Rangnick…”

ULTIME NEWS MILAN – Maurizio Pistocchi, intervenuto ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha parlato di Zvonimir Boban, ad un passo dal licenziamento da parte di Ivan Gazidis. Ecco le sue parole: “Io penso che un dipendente come è Boban non possa permettersi di rivolgersi nel modo in cui si è rivolto verso la proprietà. Non è un comportamento serio. La gestione del Milan di quest’anno, prima con il progetto Giampaolo, poi allontanato, e poi con Pioli, che non ha fatto molto meglio di Giampaolo, è la definizione di un lavoro fatto non bene. Rangnick è un ottimo allenatore e un prospetto per costruire il nuovo Milan”. Segui tutte le notizie live per quanto riguarda il licenziamento di Zvonimir Boban, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android