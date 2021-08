Pirlo: “Vincere giocando in difesa? Preferisco perdere. Il mio futuro…”

Andrea Pirlo torna a parlare e lo fa ai microfoni di The Athletic: "Preferisco perdere piuttosto che vincere giocando in difesa"

Andrea Pirlo , ex allenatore della Juventus , ha parlato in un'intervista rilasciata a The Athletic. Il tecnico ha parlato di vari argomenti, dall' Italia che ha vinto gli Europei al suo credo calcistico, parlando anche del suo futuro. "E' stata un'estate magnifica. Non c'è gioia più grande che vincere con la Nazionale. Mancini ha fatto un ottimo lavoro. Italia aveva un'identità e giocava quasi da club".

Pirlo parla della propria filosofia di gioco: "Se non controlli il gioco è molto difficile per te vincere: lo ha dimostrato Guardiola per anni. Ci saranno partite in cui hai il 90% di possesso palla e dove perdi sull'unico tiro in porta, ma io preferisco perdere così piuttosto che passare l'intera partita a difendere in area, cercando di segnare in contrattacco".