Pirlo su Maldini e Boban: “Le persone giuste per risalire”

VERSO INTER-MILAN – L’ex di entrambe le squadre che domenica sera si daranno battaglia a San Siro, Andrea Pirlo, ha “giocato” il derby intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole su Paolo Maldini e Zvonimir Boban, Dt e CFO del Milan: “Paolo ha un ruolo difficile in un Milan senza grosse disponibilità economiche. Lui e Boban fanno il possibile. E’ questione di puntare su calciatori giovani e sperare che esca un campione. La difficoltà principale è passare dal Milan in cui giocavano loro a quello di oggi. Credo siano le persone giuste per risalire piano piano”, ha detto l’ex regista bresciano. Intanto, per domenica sera Pioli dovrebbe lasciare ancora in panchina Rebic: le ultime>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android