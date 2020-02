Pirlo su Calhanoglu: “Può diventare grande, ma non si capisce il suo ruolo”

VERSO INTER-MILAN – L’ex di entrambe le squadre che domenica sera si daranno battaglia a San Siro, Andrea Pirlo, ha “giocato” il derby intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco il pensiero dell’ex regista su Hakan Calhanoglu, centrocampista turco del Milan: “Bravo, ha tutto per diventare grande, ma ancora non ha un ruolo definito. Mezzala, esterno, non si capisce”. Più duro il commento di Pirlo su Rafael Leao: continua a leggere>>>

