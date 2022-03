Pirlo nella Hall of Fame della FIGC: “Nesta tra i miei migliori amici”

Andrea Pirlo, ex centrocampista anche del Milan, farà il suo ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano. Ecco le sue dichiarazioni

Andrea Pirlo , ex centrocampista anche del Milan , a maggio farà il suo ingresso nella 'Hall of Fame' della F.I.G.C. ( Federazione Italiana Giuoco Calcio ) quale figura di spicco del calcio italiano. Ecco le sue dichiarazioni.

Sull'ingresso nella 'Hall of Fame' della F.I.G.C. : “È una grande emozione entrare nella Hall of Fame, un grande onore”.

Sulle figure importanti nella sua carriera : “Alessandro Nesta è uno dei miei migliori amici, ho passato con lui anni indimenticabili, dividendo anche la stanza in ritiro. Con Antonio Conte come allenatore ho condiviso un’avventura fantastica, abbiamo mantenuto un bel rapporto e ci sentiamo ogni tanto al telefono. Stessa cosa con Gabriele Oriali, con cui ho condiviso una bella esperienza prima all’Inter e poi in Nazionale”.

Sui playoff Mondiali che vedono impegnata l'Italia di Roberto Mancini : “È un obiettivo fondamentale per tutti gli italiani, farò un gran tifo e spero con tutto il cuore che riusciremo ad andare in Qatar”.

Pirlo, con la maglia del Milan, ha giocato per dieci stagioni, dal 2001 al 2011, totalizzando 401 gare e segnando 41 gol. In rossonero ha vinto nove trofei. Nello specifico, due Scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, due UEFA Champions League, due Supercoppe UEFA e una Coppa del Mondo per Club FIFA.