Pioli: “Paqueta deve diventare un giocatore che può far vincere la partita”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ la sfida Spal-Milan dello stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara. Queste le dichiarazioni di Pioli: su Lucas Paqueta: “Secondo me ha fatto una buona partita. Ma da lui mi aspetto, ed anche lui si deve aspettare, qualche giocata determinante. Ha le qualità per l’ultimo passaggio. Oggi ha tirato in porta 4-5 volte, una volta è stato sfortunato con una deviazione, talvolta è stato poco preciso. Ma ha le qualità per essere determinante, deve diventare un giocatore che può far vincere la partita”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI >>>

