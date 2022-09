Pioli: “Al Milan mi sento a casa, il futuro non mi preoccupa”

Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, sull'affetto che lo lega al Milan dopo aver ricevuto il Premio Nereo Rocco per lo Sport

Insignito oggi a Coverciano in occasione della 43^ edizione del Torneo Nereo Rocco, con il Premio Nereo Rocco per lo Sport , il tecnico del Milan , Stefano Pioli, ha ribadito nuovamente l'ottimo rapporto che lo lega a tutto l'ambiente rossonero mostrandosi inoltre molto sereno sul proprio futuro professionale:

"Al Milan mi sento a casa, abbiamo ancora molto da fare e il mio futuro non mi preoccupa. Quando uno si sente a casa non vuole prendere altre cose in considerazione".