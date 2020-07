Pioli: “Leao ha le qualità per spaccare le partite: potenziale enorme”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Atalanta, match della 36^ giornata di Serie A disputatosi a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Pioli su Rafael Leao: “E’ giusto avere aspettative alte su di lui, ha un potenziale enorme, un motore incredibile. In allenamento fa molto meglio di quello che fa in partita. E’ un peccato, ma arriverà. Il potenziale c’è tutto”.

“Oggi è entrato bene, ma credo che possa fare di più. Lui ha le qualità per spaccare le partite, lo può fare dall’inizio, a partita cominciata. L’anno prossimo dovrà esplodere, avere un rendimento più continuo, più costante, con più qualità. Da 25 gol? Magari. Sinceramente sono tanti. Per me lui rimane un attaccante esterno …”, ha concluso Pioli su Leao. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI >>>

