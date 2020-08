Pioli: “La mia conferma? Gazidis ed Elliott sono stati di parola”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina. Queste le dichiarazioni di Pioli, che ha anche rinnovato il contratto per altre due stagioni, in merito la sua conferma sulla panchina rossonera.

«I miei genitori mi hanno insegnato a dare il massimo a testa alta, senza guardare troppo avanti. L’amministratore delegato Ivan Gazidis e il fondo Elliott sono stati di parola: mi avevano detto che sarei stato giudicato alla fine. Non aveva senso, né era il mio obiettivo, perdere energie in cose che non potevo controllare». LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI >>>