Pioli su ‘Pioli is on fire’: “Una cosa un po’ strana ed emozionante”

PIOLI IS ON FIRE

Stefano Pioli , allenatore del Milan, ha parlato dell'ormai famosissimo coro ' Pioli is on fire' , che rappresenta un omaggio dei tifosi nei suoi confronti. Queste le dichiarazioni rilasciate alla Lega Serie A.

"Mi dispiace!! (risata, ndr). Ci sta, posso capirlo! E' una cosa un po' strana ed emozionante che non può che far piacere, anche perché è nata spontaneamente dai nostri tifosi quando ancora non avevamo vinto, quindi è ancora più bello ed emozionante". Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista alla Lega Serie A: le dichiarazioni tra presente, passato e qualche curiosità