Pioli: “Importante lasciare delle impronte: c’è ancora tanto da fare”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in un’intervista esclusiva con il canale tematico del club, ‘Milan TV‘. Queste le dichiarazioni di Pioli sulla stagione fin qui condotta dal Milan: “Un viaggio fatto di momenti positivi e negativi, non è tanto importante quello che abbiamo fatto fino ad oggi ma è importante lasciare delle impronte, c’è ancora tanto da fare”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

