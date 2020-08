Pioli: “Ibrahimovic ha insegnato ai giovani serietà e competitività”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina. Queste le dichiarazioni di Pioli sull’apporto fornito dall’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic sin dai primi giorni del suo ritorno in rossonero.

«In una stagione non tutto fila liscio. Ma lui rende tutto facile. È sbagliato riferirsi all’età, è un professionista al 100%. Ha insegnato ai giovani la serietà, la competitività in ogni singolo allenamento. È il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Sono segnali fortissimi. Zlatan ha un grande rispetto dei ruoli».

E, a questo proposito, sul patto tra Pioli e Ibrahimovic (‘Io faccio il giocatore, tu l’allenatore‘), Pioli ha spiegato: «Mi informavo delle sue condizioni atletiche dopo l’inattività. In uno dei quei confronti lui mi disse: tu decidi e io rispetterò sempre le tue scelte. Tutti abbiamo imparato da lui. È l’esempio quotidiano di come si resta ad alto livello. Insegna a non accontentarsi mai». LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI >>>