Pioli: “Ibrahimovic, esempio in tutto: competitivo anche nel torello”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Il Fatto Quotidiano' oggi in edicola. Interrogato sull'importanza che ha Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri, Pioli ha detto:"Mi ha aiutato tanto. Zlatan è un esempio in tutto quello che fa. Non ci sta a sbagliare neanche un passaggio nel torello. Pretende il massimo da se stesso e dagli altri. Zlatan e Simon Kjaer hanno cambiato la squadra non solo in sento tecnico, ma anche e soprattutto in senso morale".