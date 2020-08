Pioli: “I giocatori non vedono l’ora di ritrovare l’abbraccio di San Siro”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina. Queste le dichiarazioni di Pioli in risposta a chi ritiene che la sua squadra, composta di tanti giocatori molto giovani, abbia giocato meglio, post-lockdown, perché si era a porte chiuse, ‘liberata, dunque, dalla pressione di ‘San Siro‘.

«Non condivido. La seconda parte della stagione è stata inusuale e il nostro pubblico è giustamente esigente, ma in pochi stadi ricevi tanta passione – ha sentenziato, senza mezzi termini, Pioli – . I giocatori non vedono l'ora, CoVid permettendo, di ritrovare l'abbraccio di 'San Siro'. Sarà un fattore in più per consolidare gli ultimi risultati».