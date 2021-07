Pioli: “Eriksen? Arresto cardiaco come me nel ’98: non ricordo niente”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha ricordato come anche lui così come Christian Eriksen ha avuto un arresto cardiaco in campo tanti anni fa

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Il Fatto Quotidiano' oggi in edicola. Interrogato su quanto successo a Christian Eriksen, centrocampista dell'Inter e della Danimarca, colto da infarto durante la gara del suo debutto agli Europei, Pioli ha ricordato: "Ho vissuto una scena simile nel 1998. Ebbi un arresto cardiaco dopo uno scontro di gioco. Non mi ricordo niente e quelle immagini ho avuto il coraggio di rivederle solo molti mesi dopo".