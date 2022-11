Pioli: “De Ketelaere? Prevedo alti e bassi, ma arriverà il suo momento”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Spezia, Stefano Pioli ha parlato di Charles De Ketelaere. Queste le sue dichiarazioni: "Prevedo ancora alti e bassi perché è normale per un giocatore così giovane che ha cambiato sistema di gioco, ambiente e modo di lavoro. Lui ha qualità, talento, intelligenza, arriverà la sua crescita. Dirti quando arriverà non lo so, ma sicuramente arriverà. Sono convinto delle sue qualità, arriverà presto a fare le giocate che sa fare". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>