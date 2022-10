Pioli: “Brahim Diaz? Quando sta bene si vede, ha la gambetta brillante”

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Monza, Stefano Pioli ha parlato di Brahim Diaz. Queste le sue dichiarazioni: "Sicuramente il centro destra la posizione dove gli piace di più. Oggi doveva stare un po' più alto, pensavamo fosse il Monza più aggressivo, dovevamo giocare quasi con quattro attaccanti. Quando sta bene Brahim si vede, ha la gambetta brillante, gli avversari fanno fatica a prenderla. Ha avuto un affaticamento muscolare, speriamo non sia niente di particolare né per lui né per Dest. Spero di avere più giocatori a disposizione per martedì". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>