Pioli: “Astori e mio padre angeli custodi. Tutto questo è anche merito loro”

Pioli su Astori e suo padre

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato una dichiarazione molto commovente su due persone care che non ci sono più. Ecco la convinzione del tecnico rossonero riferita ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Io credo che l’esperienza vissuta a Firenze, insieme alla perdita di mio padre dell’anno scorso, siano state importanti. Credo che ho due angeli custodi in più e penso che in tutti questi bei risultati, ci siano anche loro”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di mister Stefano Pioli >>>