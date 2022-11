Pioli: “Allenare il Parma? Vedremo cosa succederà in futuro” | News

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla possibilità di allenare il Parma in futuro

Intervenuto al Teatro Regio di Parma, dove ha ritirato il premio 'Sport e Civiltà', Stefano Pioli ha parlato della possibilità di allenare il Parma in futuro. Queste le sue dichiarazioni: "Sono parmigiano al 100%, ho tutti gli affetti qui e quando voglio stare veramente bene vengo qua. È stato un grosso dispiacere riuscire a fare bene qua, ma sono arrivato in un momento particolare e probabilmente non ero ancora pronto come lo sono adesso. Il futuro è difficile da prevedere nella nostra professione. Quello che mi interessa è avere sempre lo stesso entusiasmo, la stessa passione e la voglia di migliorare. Il futuro lo affronterò e vedremo cosa succederà".