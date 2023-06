Pimenta: “Verratti? Il mercato è appena iniziato, vedremo cosa succederà”

Intervistata dai microfoni di Sky Sport, l'agente Rafaela Pimenta ha parlato di mercato e della situazione di Marco Verratti: "Non facciamo casino, il mercato è appena iniziato e se apro la bocca qualsiasi cosa dirò potrà fare casino. C'è un percorso da fare, da capire cosa succederà, non solo per Marco ma per tutti. Serviranno 2-3 settimane per capire i movimenti, secondo me se parliamo troppo possiamo rovinare certe situazioni".