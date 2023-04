Pimenta: “La Serie A sta tornando. Galliani da sempre un gentiluomo”

Rafaela Pimenta , nota operatrice di mercato che sta gestendo la scuderia Raiola , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'Il Corriere della Sera', soffermandosi in modo particolare sulla Serie A e su Adriano Galliani . Di seguito le sue parole a riguardo.

Sulla Serie A: "Quando iniziai, parlavo coi giocatori brasiliani: tutti volevano l’Italia. Se proponevi l’Inghilterra ti dicevano: ma che t’ho fatto di male? Ora però la Serie A sta tornando: le due squadre in semifinale di Champions, l’impresa del Napoli che vince giocando bene. Il peggio è alle spalle. Certo, c’è ancora da fare".

Sulla maglietta rossonera sul suo profilo Instagram:"Me l’ha regalata Galliani, un gentiluomo, che già vent’anni fa mi trattava con grande rispetto, quando mi davano della prostituta. Io però sono tifosa di tutte le squadre che hanno giocatori miei. Ormai li sento come figli". LEGGI ANCHE: Biglietti Milan-Inter, come nel 2003: file e sacchi a pelo