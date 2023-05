Pieri: “Il giallo a Vlahovic? Sarà cancellato in caso di squalifica”

Tiziano Pieri , ex arbitro, ha parlato del 'caso' Vlahovic : insultato durante Atalanta-Juventus , è stato ammonito per l'esultanza post gol. Ecco le sue parole dagli studi di 90° Minuto.

"Doveri interrompe la gara su sollecitazione di Vlahovic. "Senti i cori?", ha detto il serbo all'arbitro. Prontamente Doveri interrompe la gara. Koopmeiners sollecita i propri tifosi a smettere con questi cori razzisti. Passano 50 secondi e il gioco riprende regolarmente, una procedura ufficiale sarebbe più opportuna a mio avviso. Portare tutti i giocatori a centrocampo, fare una sospensione ufficiale permetterebbe forse, in ogni partita, di trovare tifosi che si comportano così. Fonti federali ci dicono che la scelta dell'ammonizione a Vlahovic è in linea con il regolamento, ma a differenza di Lukaku non è diffidato. Nel caso in cui Vlahovic arrivasse ad una squalifica per somma di ammonizione, il giallo di oggi verrebbe cancellato".