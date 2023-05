Piccinini: “L’Inter ha qualità nei singoli, il Milan si muove meglio”

Sandro Piccinini, noto telecronista, ha rilasciato una lunga intervista, parlando anche della semifinale di Champions League tra Milan e Inter

Fabio Barera Redattore

Sandro Piccinini, noto telecronista ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Tuttosport' e si è soffermato in modo particolare sulla semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Sandro Piccinini su Milan-Inter — "Ho cominciato nell’era pioneristica delle radio e delle tv private, quando non erano soggetti riconosciuti e non potevamo entrare nei vari impianti sportivi. Non eravamo giornalisti, era tutto un po’ abusivo. La Rai aveva l’esclusiva della radiocronaca, ma raccontava solo il secondo tempo. In pratica i tifosi, agli inizi degli anni ottanta, non sapevano come stesse andando la gara della propria squadra per i primi 45 minuti. Noi capimmo l’importanza della questione. E fu subito boom".

Sulla finale di Champions del 2003: "Quella è stata la partita più stressante della carriera. Lavoravo per Mediaset, col Milan in finale contro la Juve: un tipo di bacino enorme di utenza. Lì se non ci fossi arrivato con l’esperienza e 25 anni di carriera alle spalle, non me la sarei cavata".

Sul derby di Champions: "Sono squadre molto vicine, con andamenti similari in campionato. L’Inter ha maggiore qualità nei singoli, il Milan si muove meglio. Queste partite sono legate agli episodi, è il bello della Champions. I nerazzurri hanno qualcosa in più sulla carta, ma non saprei dirle se siano i favoriti".

Sulla Serie A su Amazon:"Rivedo in Prime lo stesso entusiasmo dei primi anni a Mediaset, dovessimo entrare nel calcio italiano a livello di campionato faremmo bene. Se ci sono possibilità? Qualche voce c’è, qualcosa si è letto. Se la Lega preparasse qualcosa ad hoc, perché no?". LEGGI ANCHE:Milan, le ultime news di mercato di oggi >>>