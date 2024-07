Piccari: “Serie A? C’è da capire cosa farà il Milan con Fonseca”

Intervenuto a Tmw Radio, Marco Piccari ha parlato del Milan dopo la scoperta del calendario della Serie A 2024/25: "Il progetto più interessante al momento è quello della Juventus di Motta, per vedere come giocherà e per come si inseriranno i nuovi nomi dato che già due pedine sono arrivate. Un altro progetto poi è quello del Napoli di Conte, che dovrà riattivare questa squadra. Dovremo vedere chi rimarrà tra i big, soprattutto per i casi Kvaratskelia e Di Lorenzo. Cercheremo poi di capire cosa farà Fonseca con il Milan, mentre le due romane sono degli interrogativi. Inter e Atalanta invece hanno dei punti fermi".